Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что таким образом европейские страны могут предоставить гарантии безопасности Украине.

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Отправит ли Европа миротворцев в Украину

Переговоры под руководством президента Франции Эммануэля Макрона находятся на ранней стадии. Однако уже сейчас, как отмечают журналисты, есть разногласия относительно возможных целей и мандата такой миссии и даже в целом уместности этого вопроса сейчас.

По словам чиновников, основную часть сил могут сформировать крупные европейские страны, в частности Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за помощи Украине и которые привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США в крупных миссиях,

– добавили в Reuters.

Аналитики и официальные лица дают разные оценки количества военных, подчеркивая, что многое будет зависеть от их точной миссии. Некоторые аналитики предполагают, что целесообразным будет привлечение около 40 000 военных. Представитель европейской службы безопасности на условиях анонимности также сказал, что может понадобиться до 100 000 военных.