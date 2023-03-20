Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російські окупанти змушені знімати зі зберігання старі радянські танки.
Дивіться також З одним заводом і браком запчастин: як швидко Росія може відновити парк танків, – The Economist
Після модернізації росіяни відправляють таку техніку на фронт. От тільки процес оновлення танків в окупантів доволі специфічний.
Як росіяни модернізують старі танки
Як розповів Жданов, російські військові роблять зі старими танками 3 речі:
- міняють засоби зв'язку;
- додають у прицільні прилади нічний інфрачервоний канал, щоб була можливість вести вогонь у темний час доби;
- навішують динамічний захист – активно-реактивну броню.
"Оце й уся модернізація. Далі – фарбування і капітальний ремонт цього танку", – зауважив військовий експерт.
Він додав, що просто так відновити танки після таких тривалих термінів зберігання неможливо.
Олег Жданов розповів, яка ситуація з танками у росіян: дивіться відео
У Росії – великі проблеми з танками
Жданов наголосив, що така практика свідчить про те, що у Росії зараз є величезна проблема з технікою.
Якщо ми подивимося на цифру втрат, то на сьогодні можна сміливо казати, що кількість танків, знищених за час повномасштабної війни, фактично дорівнює числу танків у бойовому складі збройних сил Росії,
– сказав військовий експерт.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну бойовий склад танків російської армії налічував 3,5 одиниці.
"Сьогодні можна констатувати, що бойового складу танків армії Росії вже немає", – наголосив Жданов.
Росія втратила майже всі сучасні танки
Військовий експерт додав, що до бойового складу входили технічно справні та більш-менш модернізовані під сучасні умови танки. Зокрема, йдеться про такі моделі:
- T-72Б3;
- T-80БВМ;
- T-90.
За словами Жданова, танків T-90 у росіян було не більше сотні. Приблизно 20% з них ЗСУ знищили або захопили як трофей. Усі решта російських танків із бойового складу можна було умовно назвати більш-менш технічно справними.
Проблеми російської армії: останні новини
- Українські захисники продовжують нищити російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Станом на 20 березня 2023 року армія Росії зменшилася орієнтовно на 165 610 окупантів.
- Також окупаційне військо зазнає великих втрат у техніці. ЗСУ знищили 3 537 російських танків, 6 869 бойових броньованих машин та 305 літаків.
- Військовий експерт Микола Соломаха розповів, що до повномасштабного вторгнення Росія мала втричі більше танків, ніж Україна. Зараз це співвідношення становить 1:1,2 – 1:1,3.