До початку повномасштабного вторгнення співвідношення української техніки до російської складало 1:3. Зараз – 1:1,2 – 1:1,3. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Микола Соломаха.
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Співвідношення вирівнялося
За словами військового експерта, ворог втратив 1,7 одиниці танків у ході бойових дій. Звісно, йдеться про вищий показник, але частину окупанти змогли відновити, а частину – дістати із запасів та поставити у ряди чинної армії.
Україна також мала певний недоторканний запас. Відразу після 24 лютого було прийнято рішення про формування нових танкових бригад, на що його й спрямували.
"Також було відновлено танковий батальйон десантно-штурмових військ, який ліквідували у 2021 році. Досить недолуго, безграмотним рішенням. Те, що відбулося, вдалося виправити лише після того, як напав ворог", – зауважив військовий експерт.
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Зараз співвідношення кількості та якості – приблизно один до одного. Усе буде залежати від того, наскільки грамотно ми будемо використовувати той інструмент, який зараз маємо, і діяти в тих умовах, які складатимуться.
"В нас є ще одна перевага – в кадрах. Бойові дії, які тривають з 2014 року, і система підготовки кадрів, яка вибудувалася, дозволила нам сформувати досить потужний кадровий резерв – серед сержантського складу, молодшого офіцерського складу, старших офіцерів та навіть генералітету", – підсумував Соломаха.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує втрачати на фронті тисячі солдатів. За даними Генштабу, лише за минулу добу ЗСУ мінуснули 710 окупантів.
- Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 159 800 вояк. Ба більше, цифра не остаточна, адже підрахунок ускладнюють запеклі бої.
- Що ж до техніки, за минулу добу наші бійці знищили: 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 9 одиниць спеціальної техніки.