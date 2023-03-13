Про них в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він підкреслив, що такі випадки зафіксовані протягом останніх 10 днів на декількох напрямках.

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Хочуть провчити своїх дезертирів

Українські військові зафіксували зазначену "тактику" ворога з замінованою технікою на Бахмутському та Лиманському напрямках, уточнив Березовець.

Зараз ми знаємо, що противник використовує цю підступну тактику, тому техніка, яка рухається під білими прапорами нібито для здачі, знищується на великій відстані,

– відзначив військовий.

Він пояснив, що росіяни таким чином не тільки хочуть нашкодити українським позиціям, але й показати своїм ймовірним дезертирам, що не треба здаватися в полон.

"Їм показують, що українці більше не будуть довіряти тим, хто намагається здатися в полон з білими прапорами. І оскільки вони вам не будуть довіряти, то будуть вас знищувати. Тобто вони роблять це для залякування власних потенційних дезертирів", – роз’яснив Березовець.

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Різні напрямки – різний характер дій

Крім зазначеного технічного способу ураження українських позицій, ворог використовує й живу силу. При чому не шкодуючи жодну душу, наголосив військовий.

"На Вугледарі противник здійснював штурмові зусилля завдяки кадровим підрозділам морської піхоти і бронетехніки. На Бахмуті – комбіновані зусилля найманців "Вагнера". Так звані "мобіки" використовуються в останні місяці для приманки. Кидають, як підсадних качок, щоб визначити вогневі позиції сил оборони", – сказав Тарас Березовець.

Він підкреслив, що на Лиманському напрямку були зафіксовані елітні підрозділи спецпризначенців та російські десантники. Але українські оборонці впевнено відправляють на "концерт Кобзона" цю так звану "еліту".

"Втрати безповоротні. Їхня підготовка займає до 5 років, але противник їх навіть не шкодує", – повідомим офіцер ЗСУ.

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