О них в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. Он подчеркнул, что такие случаи зафиксированы в течение последних 10 дней на нескольких направлениях.

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Хотят проучить своих дезертиров

Украинские военные зафиксировали указанную "тактику" врага с заминированной техникой на Бахмутском и Лиманском направлениях, уточнил Березовец.

Сейчас мы знаем, что противник использует эту тактику, поэтому техника, которая двигается под белыми флагами якобы для сдачи, уничтожается на большом расстоянии,

– отметил военный.

Он объяснил, что россияне таким образом не только хотят навредить украинским позициям, но и показать своим вероятным дезертирам, что не нужно сдаваться в плен.

"Им показывают, что украинцы больше не будут доверять тем, кто пытается сдаться в плен с белыми флагами. И поскольку они вам не будут доверять, то будут вас уничтожать. То есть они делают для устрашения собственных потенциальных дезертиров", – разъяснил Березовец.

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Разные направления – разный характер действий

Кроме указанного технического способа поражения украинских позиций, враг использует и живую силу. При чем не щадя ни души, подчеркнул военный.

"Возле Угледара противник осуществлял штурмовые усилия благодаря кадровым подразделениям морской пехоты и бронетехники", – сказал Тарас Березовец.

Он подчеркнул, что на Лиманском направлении были зафиксированы элитные подразделения спецназовцев и российских десантников. Но украинские защитники уверенно отправляют на "концерт Кобзона" эту так называемую "элиту".

"Потери безвозвратны. Их подготовка занимает до 5 лет, но противник никого не жалеет", – сообщил офицер ВСУ.

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