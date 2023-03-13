Об этом пишет польский портал Defence24, отмечая, что россияне пытались действовать "по книжке" и модифицировать тактику своего "огневого кулака".

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Кадровые офицеры и морпехи: какое войско Россия сосредоточила под Угледаром

Defence24 пишет, что для попытки штурмовать позиции украинских военных под Угледаром армия России сосредоточила не только 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, которая там была разгромлена.

Россия перебросила 40 бригаду морской пехоты того же ТОФ РФ, а также террористическое формирование "Каскад" и "добровольческий батальон" "Алга", сформированный региональными властями Татарстана.

Для управления массой "частично мобилизованных" в этих подразделениях был свой "скелет" кадровых офицеров, имевших "неплохую теоретическую подготовку". Однако офицеры не были способны принимать решения в динамической ситуации.

Кроме "лобовых атак" на позиции Сил обороны Украины, российские оккупанты также пытались навязывать контактные бои нашим защитникам в пригороде Угледара, ища путь для обхода позиций украинских воинов. Но здесь российские оккупанты потерпели неудачу.

Россияне получили нестандартное усиление своей тактики "огневого кулака". Штатная оргструктура бригад морской пехоты не предполагала наличия значительного числа ствольной артиллерии.

А оккупанты пытались как можно активнее применять свои БМ-21 "Град", и стрелять из самоходных огнеметов ТОС-1А "Солнцепек" по наводке из дронов. Для поддержки действий наземных войск якобы были привлечены Ка-52 с управляемыми ракетами "Вихрь" и Ми-28 с ракетами ЛМУР.

Но этого "огневого кулака" оказалось недостаточно, чтобы добиться главной задачи – разрушения капитальных сооружений, необходимых нашим защитникам для удержания устойчивой обороны.

Как Силы обороны сломили оккупантов

Российские оккупанты проявляли свою "неплохую теоретическую подготовку" в том, что пытались организовать атаки на позиции украинских войск именно с "поправкой" на возможность применения снарядов RAAM для дистанционной постановки мин.

Для прохода наших минных заграждений россияне пытались действовать как по учебнику: вперед шли Т-80 с тралами, их прикрывали БМП-3 и пехота. Процесс координировался с помощью дрона, что являлось классической попыткой идти колонной для штурма наших позиций.

Однако Силы обороны Украины действовали гибко, поэтому использовали не только RAAM, но и "классические" мины ТМ-62.

Учитывая, что обмен данными между артиллерией и наблюдателями на передовой, и из наших беспилотников был налажен в "режиме реального времени", наши "боги войны" могли вести постоянную стрельбу по "завязшей" в "проходе" бронетехнике врага через минные поля.

А при попытке выйти из этого "прохода" россияне несли дополнительные потери, ведь их танки и БМП подрывались на украинских ТМ-62.