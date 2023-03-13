Защитники накрывают врага мощным огнем, постоянно уменьшая количество личного состава. Подступы к позициям буквально усеяны телами русских воинов.

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"Зомби апокалипсис. Лезут без конца. Количество врага постоянно уменьшается", – подписали фото военные.

На фото – невероятная работа 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".



Работа украинских артиллеристов / Фото Сухопутные войска ВСУ



Украинский военный на передовой готовится к "отработке" по позициям врага / Фото Сухопутные войска



Военные 10-й горно-штурмовой бригады / Фото Сухопутные войска ВСУ



Хлопотная работа на передовой / Фото Сухопутные войска ВСУ



Украинские воины постоянно уменьшают численность вражеского войска / Фото Сухопутные войска ВСУ

Справочно! Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейсы" защищают нашу страну с первых дней войны. Они участвовали в освобождении Киевщины, а сейчас борются за победу в ожесточенных боях с врагом на Донецком направлении.



Украинский артиллерист наносит мощный удар по врагу / Фото Сухопутные войска ВСУ



У врага нет шансов улучшить свои позиции / Фото Сухопутные войска ВСУ

Россияне устроили зомби-апокалипсис на Востоке

Россияне не прекращают атак и наступательных действий в Донецкой области. Несмотря на значительные потери в личном составе, они продолжают штурмовать позиции украинских военных. Они буквально, как зомби продолжают "лезть".

Ежедневно ВСУ "минусуют" около тысячи окупантов. Общее количество потерь вражеского войска достигло уже почти 160 тысяч.

Западные аналитики сообщили, что у Бахмута российские войска потеряли уже столько военных, сколько могли бы осуществить повторное наступление, например, на Киев.

То есть, потери врага действительно колоссальны. Но военное руководство страны-агрессорки продолжает бросать своих военных в мясорубку. Враг не учитывает потери и изо всех сил пытаются одержать хоть какие-то победы.