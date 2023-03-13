Захисники накривають ворога потужним вогнем, невпинно зменшуючи кількість особового складу. Підступи до позицій буквально всіяні тілами російських вояк.

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"Зомбі апокаліпсис. Лізуть без кінця. Кількість ворога невпинно зменшується", – підписали фото військові.

На фото – неймовірна робота 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".



Робота українських артилеристів / Фото Сухопутні війська ЗСУ



Український військовий на передовій готується до "відпрацювання" по позиціях ворога / Фото Сухопутні війська



Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади / Фото Сухопутні війська ЗСУ



Клопітка робота на передовій / Фото Сухопутні війська ЗСУ



Українські воїни невпинно зменшують чисельність ворожого війська / Фото Сухопутні війська ЗСУ

Довідково! Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади, "Едельвейси", боронять нашу країну з перших днів війни. Вони брали участь у звільненні Київщини, а зараз виборюють перемогу в запеклих боях з ворогом на Донецькому напрямку.



Український артилерист завдає потужного удару по ворогу / Фото Сухопутні війська ЗСУ



У ворога немає шансів покращити свої позиції / Фото Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни влаштували зомбі-апокаліпсис на Сході

Росіяни не припиняють атак і наступальних дій на Донеччині. Попри значні втрати в особовому складі, вони продовжують штурмувати позиції українських військових. Вони буквально, як зомбі продовжують "лізти".

Щодня ЗСУ "мінусують" близько тисячі окупантів. Тож, загальна кількість втрат ворожого війська сягнула уже майже 160 тисяч.

Західні аналітики повідомили, що біля Бахмута російські війська втратили уже стільки військових, скільки могли б здійснити повторний наступ, наприклад на Київ.

Тобто, втрати ворога й дійсно колосальні. Та військове керівництво країни-агресорки продовжує кидати своїх військових у "м'ясорубку". Ворог не зважає на втрати і з усіх сил намагаються здобути хоч якісь перемоги.