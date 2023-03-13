За все время штурма Бахмута россияне потеряли там около 50 тысяч единиц личного состава. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Почему наступление россиян захлебнется в Бахмуте

Жданов напомнил, что группировка, которая заходила с Севера Украины по приблизительным расчетам, состояла из 40 – 45 тысяч российских военных.

Во-первых, потери (россиян – 24 Канал) безумные. Во-вторых, за Бахмутом в районе Часова Яра на господствующих высотах уже готов рубеж обороны. Если будет принято решение об уходе из Бахмута, то мы "садимся" на следующий рубеж обороны и россияне должны будут начать все сначала,

– сообщил военный эксперт.

По его мнению, у оккупантов вряд хватит сил, чтобы штурмовать новую линию обороны. Так, Россия стянула в Украину фактически все, что могла – регулярных частей оккупационного войска не осталось. Сегодня даже российские десантники доукомплектовываются на месте личным составом, что был мобилизован осенью и зимой.

Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Ситуация в Бахмуте критическая

Российские захватчики не могут перейти реку Бахмутку – она стала линией фронта. Оккупанты пытаются обойти ее с севера и юга, но такая естественная преграда очень выгодна для обороны ЗСУ.

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В течение последней недели есть существенные продвижения врага с севера города, а на юге на трассе Т0504 идут тяжелые бои. В целом ситуация в районе Бахмута очень сложная. Россияне не могут "замкнуть" город, поэтому пошли на расширение узкого коридора, объединяющего город с подконтрольными Украине территориями.

Риск еще в том, что они могут прорвать нашу оборону в любом месте на севере или на юге. Это может произойти не сразу за Бахмутом, а ближе к Ивановскому,

– заметил военный эксперт.

Кроме того, удлинение этого коридора усложняет логистику для наших защитников, поскольку простреливается артиллерией врага. Следовательно, обеспечение наших войск в самом Бахмуте становится все труднее.