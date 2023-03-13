Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, наступление россиян продлится еще месяц.

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Сколько еще будет продолжаться наступление россиян

Так, наступательная волна врага будет продолжаться примерно до середины апреля. Оккупанты будут пытаться бросать в бой все свои ресурсы.

Они задействуют резервы, которые обычно не тратят. Однако они в такой ситуации, чтобы любой ценой продавить линию фронта,

– сказал военный эксперт.

Кроме того, привлечение этих ресурсов необходимо россиянам, чтобы сохранить свой наступательный темп, атаковать позиции украинских защитников, попытаться истощить их и прорваться хотя бы на каком-нибудь участке фронта.

"Россияне прекрасно понимают, что с начала марта будут подготовлены и наши резервы, станет ощутимой западная помощь и военная техника. Конечно, их наступательный потенциал пойдет на спад и в конце концов иссякнет", – предположил военный эксперт.

Следовательно, для российских захватчиков придет время переходить в оборону. В то же время Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступательные действия.

Когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Контрнаступление украинских бойцов должно начаться, когда завершится подготовка военных и поступит все необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, важным фактором является погода. Так, весенние дожди продлятся еще около месяца – до середины апреля.

Полковник ВСУ Роман Свитан предположил, что до этого момента наши воины будут готовиться к контрнаступательным действиям и выполнять определенные задачи. К тому же, Украина будет увеличивать количество техники и боеприпасов, которые будут передавать нам западные партнеры, а также готовить резервы.

Соответствующая подготовка займет около месяца времени, а уже с середины апреля понадобится еще несколько недель – до 9 мая, чтобы посмотреть на действия россиян. Ведь эта дата является сакральной для российского диктатора Владимира Путина и он может что-то готовить.

С середины апреля и до 9 мая может начаться наше контрнаступление – "золотой месяц",

– предположил Свитан.

По его мнению, контрнаступательные действия ВСУ возможны на одном, двух или даже трех направлениях. Это будет зависеть от плана нашего командования.