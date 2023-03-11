Об этом он сказал в интервью для 24 канала. По его словам, украинским бойцам очень тяжело дается каждый метр земли.

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В то же время Павел Вышебаба отметил, что у командования точно больше информации.

Но если все будет идти так, как сейчас, то это будет тяжелая, длинная, вязкая, но победоносная война для нас. Россияне не сбавляют давления. В Донецком направлении очень интенсивные бои идут, особенно в последний месяц. Они не собираются отступать. Поэтому я не вижу предпосылок, что в ближайшие месяцы это закончится,

– объяснил военный.

Война может продолжаться годами

Он добавил, что война может затянуться на несколько лет. Поэтому нам нужно к этому психологически готовиться, беречь свои ресурсы.

"Помню, как моя бригада собралась с самого начала. Тогда мы были журналистом, писателем, бухгалтером, трактористом, таксистом, судьей. Однако сейчас мы уже военные, которые готовы служить столько, сколько нужно. Конечно, есть определенная психологическая усталость, но мы понимаем, что до конца военного положения не можем пойти домой. Да и думаю, что мы и не смогли бы усидеть дома", – признался боец ВСУ.

Обратите внимание! Полный текст интервью с Павлом Вышебабой читайте на 24 Канале 12 марта в 08:00.

Ранее бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что украинская армия готовится к контрнаступательным действиям. Российские оккупанты это прекрасно понимают и пытаются сорвать планы Вооруженных Сил Украины. По его словам, сейчас нужно постоянно хоронить поступающее в Украину западное вооружение, ведь россияне на него активно охотятся.