Про це він сказав в інтерв'ю для 24 Каналу. За його словами, українським бійцям дуже важко дається кожен метр землі.

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Водночас Павло Вишебаба зазначив, що у командування точно є більше інформації.

Але якщо все буде йти так, як зараз, то це буде тяжка, довга, в'язка, але переможна війна для нас. Росіяни не зменшують натиску. На Донецькому напрямку дуже інтенсивні бої ідуть, особливо в останній місяць. Вони не збираються відступати. Тому я не бачу передумов, що у найближчі місяці це закінчиться,

– пояснив військовий.

Війна може тривати роками

Він додав, що війна може затягнутися на декілька років. Тому нам треба до цього психологічно готуватися, берегти свої ресурси.

"Пригадую, як моя бригада зібралася із самого початку. Тоді ми були журналістом, письменником, бухгалтером, трактористом, таксистом, суддею. Однак зараз ми вже військові, які готові служити стільки, скільки треба. Звісно, що є певна психологічна втома, але ми розуміємо, що до кінця воєнного стану не можемо піти додому. Та й думаю, що ми й не змогли б всидіти вдома", – зізнався боєць ЗСУ.

Зверніть увагу! Повний текст інтерв'ю з Павлом Вишебабою читайте на 24 Каналі 12 березня о 08:00.

Раніше колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що українська армія готується до контрнаступальних дій. Російські окупанти це чудово розуміють і намагаються зірвати плани Збройних Сил України. За його словами, зараз потрібно постійно ховати західне озброєння, яке надходить в Україну, адже росіяни на нього активно полюють.