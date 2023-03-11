Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, во время подготовки плана контрнаступления военное командование Украины, в частности, учитывает погодные условия.

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"Украинские военные просчитывают, какой будет почва. От этого будет зависеть неделя или месяц, когда будет наступление", – отметил Ступак.

От чего зависит начало контрнаступления ВСУ

Экс-сотрудник СБУ предположил, что от погодных условий может зависеть даже регион, в котором начнется контрнаступление украинских войск.

Где будет более теплая погода и сухая почва, там и будет уместнее начинать контрнаступление,

– сказал Ступак.

Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что, кроме погоды, контрнаступление зависит еще от огромного количества факторов, в частности:

готовности наших штурмовых групп;

наличия западной техники;

наличия запасных частей к этой технике и топлива.

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Россияне охотятся за западной техникой

Кроме того, сейчас нужно постоянно прятать поступающее в Украину западное вооружение, ведь россияне за ним активно охотятся.

Я более чем убежден, что последний ракетный обстрел (9 марта – 24 Канал) частично был рассчитан на поражение мест скопления нашей техники, запчастей и боеприпасов, которые накапливаются для контрнаступления,

– отметил Ступак.

По его словам, такие цели для российских оккупантов очень важны.

"Россияне надеются поразить места хранения техники и боеприпасов, чтобы помешать контрнаступлению полностью или отсрочить его. Они хотят выиграть время для своего наступления на Востоке или на Юге", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Истерика в Кремле

Ступак отметил, что оккупантам сейчас очень тяжело найти места хранения украинской техники и оружия. Ведь на это нужно время. К тому же россиянам не хватает корректировщиков огня, которых постоянно ловит СБУ.

Кроме того, удар по Украине 9 марта был достаточно эмоциональным. Сидит там человечек в Кремле, топает ножками и хочет отомстить. Выдумывает какие-то "удары возмездия",

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он предположил, что Владимиру Путину докладывали, что российские военные еще не до конца подготовились к ракетной атаке. Однако диктатор из-за своей злобы проигнорировал этот факт и отдал команду "Огонь!".

"Вот россияне и начали бить по тем целям, которые себе уже наметили, но, возможно, еще не все проверили", – отметил Ступак.

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