К такому выводу пришли аналитики из Института по изучению войны. По их мнению, массированная ракетная атака 9 марта преследовала цель поддерживать российскую государственную пропаганду.

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Почему для пропаганды? Это ясно демонстрирует отчет министерства обороны России. В нем сообщили, что во время массированной ракетной атаки якобы попали по военной инфраструктуре, военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре, поддерживающей украинских военных. И, конечно, назвали запуск более 80 ракет ответом за якобы вторжение в Брянскую область 2 марта.

Заметим, что нечто подобное уже было. Тогда после взрывов на Крымском мосту россияне тоже атаковали Украину и заявляли, что это вроде бы такая их реакция на произошедшее.

На самом же деле россияне продолжили атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом свидетельствуют сообщения от украинских официальных лиц, а также фотографии, которыми делились в сети. Напомним, что одна из ракет врага унесла 5 жизней на Львовщине, попав в два жилых дома. Тем временем в Институте продолжают подчеркивать, что подобные ракетные удары не смогут подорвать волю Украины. Более того, не будут способствовать улучшению позиций страны-агрессора на фронте.

Составители отчета также предположили, для чего Кремль запустил столько ракет, которые не может сбить существующее в Украине ПВО. Таким образом страна-агрессор, вероятно, стремилась достичь результатов в российском информационном пространстве. На это она пошла ценой ракет, которых у нее не так уж много. Например, тех же "Кинжалов". Их по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, около 50.

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