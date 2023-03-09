Но сколько бы ни бомбил враг Украину, ничего у него не получится. Так считает руководитель "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко. Он рассказал 24 Каналу, что оккупанты совершали ракетные обстрелы осенью и в течение всей зимы, но ничего, кроме раздражения и злобы у украинцев не вызывали.

Смотрите также Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Главное вызвать патриотический порыв

Он подчеркнул, что россияне это делают для внутреннего успокоения.

Также они это делают, видимо, для Владимира Путина, которому рассказывают, что из этого что-то может выйти. Что это, возможно, затянет войну, или сделает Украину покладистее,

– предположил Бобриненко.

Он отметил, что эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще – это доказано историей, в частности Второй мировой войны.

Но Путин истории не учит, и вообще в России немногие знают даже собственную историю. Они знают вымышленную историю, которую сами же себе пишут,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне ни в один военный объект не попали в Украину, но в их "скрижалях" написано, что они завалили "завод по производству дронов", какие-то "логистические центры" и тому подобное.

"Все это Скабеева, Соловьев и другие российские пропагандисты придумывают для внутреннего обихода. И самое главное для них – вызвать у россиян патриотический порыв и заставить российское общество петь "Вставай страна огромная", – подчеркнул он.

Как россияне радуются ударам по Киеву: смотрите видео

Воевать россияне не очень хотят

Бобриненко обратил внимание, что в стране-агрессоре между властью и обществом существует определенный баланс: Путин не касается общества, дает им какие-то крохи, чтобы они не умерли от голода, но не втягивает их в политику.

А сейчас российское общество из авторитарного превращается в тоталитарное. Разница между ними в том, что при авторитарном режиме правитель не трогает общество. А при тоталитарном даже требует активного участия в политике – то есть, все должны вставать и петь "Вставай страна огромная". А кто не поет, тот идет на зону,

– отметил собеседник.

Однако, по его мнению, россияне не очень-то хотят вставать и петь. Они не хотят "отечественной" войны, они хотят лежать на диване и смотреть, как расстреливают нашего пленника, как расстреливают наши города и аплодировать этому.

"А воевать они не очень хотят, поэтому Путин, зная эти настроения, не торопится с новой волной мобилизации. Что для нас лучше", - отметил Виктор Бобиренко.

Обратите внимание! 9 марта враг неожиданно запустил 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". В эфире 24 Канала спикер сил ПВО Юрий Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракетах "Кинжал". Впоследствии эту информацию подтвердили в ВСУ.

Массированные ракетные обстрелы 9 марта: главное