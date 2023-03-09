Об этом в комментарии 24 Каналу заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, россияне не могут полностью отказаться от этого. Тем временем на ракетную атаку оккупантов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Они уже не могут отказаться от этой идеи. Даже несмотря на ее нелепость и несмотря на то, что у нее нет никаких результатов", – сказал он.

Демонстрация "побед" для российского народа

Смирнов убежден, что оккупанты живут с позиции, что "они воюют и для своего народа должны показывать определенные "победы". Мол, что "они врага атакуют и уничтожают его возможности". И ныне российская армия в такой ситуации, что она не может не обстреливать.

"Они обычно будут рассказывать у себя, что это – воинские части, объекты, которые работают, в частности, на нашу армию и т.д.", – отметил экс-советник министра внутренних дел.

По его словам, оккупанты будут продолжать обстреливать и дальше, чтобы объяснять и своей аудитории, и давать понять украинцам, что они могут это делать.

Они будут продолжать терроризировать, чтобы опять-таки склонять нас к переговорам,

– рассказал Смирнов.

По его мнению, сейчас есть два главных момента, которые, как минимум, можно увидеть в информационном пространстве.

"Они для себя ставят еще одну задачу – это "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Стоит срок до 31 марта", – сказал он.

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А после выхода на админрубежи этих областей, уверен бывший советник министра внутренних дел, оккупанты хотят стать в "глухую" оборону и заставлять Украину к переговорам.

Разговаривать с нашими, в частности, европейскими партнерами. "Мы, мол, готовы к переговорам. Склоняйте Украину, давайте ей меньше оружия",

– отметил он.

Ростислав Смирнов убежден, что, в общем-то, это будет тактика замораживания конфликта, но из этого у россиян ничего не выйдет.

"Мы продолжаем нашу борьбу и точно не будем останавливаться. И ни о каких переговорах и речи не может быть сейчас", – сказал Смирнов.

До россиян не доходит

Экс-советник министра внутренних дел предполагает, что враг до сих пор не может понять, что такими обстрелами он наоборот обостряет вопросы и волю к нашей победе, борьбе.

"Как писал второй Президент Украины Леонид Кучма: "Украина – не Россия". И они до сих пор этого понять не могут, даже после года полномасштабной войны", – подытожил он.

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