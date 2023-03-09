Про це у коментарі 24 Каналу заявив ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, росіяни не можуть повністю відмовитися від цього. Тим часом на ракетну атаку окупантів відреагував Президент України Володимир Зеленський.

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"Вони вже не можуть відмовитися від цієї ідеї. Навіть попри її безглуздість і попри те, що вона не матиме жодних результатів", – сказав він.

Демонстрація "перемог" для російського народу

Смірнов переконаний, що окупанти живуть з позиції, що "вони воюють і для свого народу мають показувати певні "перемоги". Мовляв, що "вони ворога атакують і знищують його можливості". І нині російська армія в такій ситуації, що вона не може не обстрілювати.

"Вони звичайно будуть розказувати в себе, що це – військові частини, об’єкти, які працюють, зокрема, на нашу армію тощо", – зазначив заявив ексрадник міністра внутрішніх справ.

За його словами, окупанти будуть продовжувати обстрілювати й надалі, щоби пояснювати й своїй аудиторії, й давати зрозуміти українцям, що вони можуть це робити.

Вони будуть продовжувати тероризувати, щоб знову ж таки схиляти нас до переговорів,

– розказав Смірнов.

На його думку, нині є два головних моменти, які, щонаймнше, можна побачити в інформаційному просторі.

"Вони для себе ставлять вкотре завдання – це "звільнення" Донецької й Луганської областей. Стоїть термін до 31 березня", – сказав він.

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А після виходу на адмінрубежі цих областей, упевнений колишній радник міністра внутрішніх справ, окупанти хочуть стати в "глуху" оборону й змушувати Україну до переговорів.

Розмовляти з нашими, зокрема, європейськими партнерами. "Ми, мовляв, готові до переговорів. Схиляйте Україну, давайте їй менше зброї",

– зазначив він.

Ростислав Смірнов переконаний, що, загалом же, це буде тактика замороження конфлікту, але з цього в росіян нічого не вийде.

"Ми продовжуємо нашу боротьбу і точно не будемо зупиняться. І ні про які переговори й мовитися не може зараз", – сказав Смірнов.

До росіян не доходить

Ексрадник міністра внутрішніх справ припускає, що ворог досі не може зрозуміти, що такими обстрілами він навпаки загострює питання й волю до нашої перемоги та боротьби.

"Як писав другий Президент України Леонід Кучма: "Україна – не Росія". І вони досі цього зрозуміти не можуть, навіть після року повномасштабної війни", – підсумував він.

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