Але скільки б не бомбардував ворог Україну, нічого в нього не вийде. Так вважає керівник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко. Він розповів 24 Каналу, що окупанти вчиняли ракетні обстріли восени і протягом всієї зими, але нічого, крім роздратування і злості у українців не викликали.

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Головне викликати патріотичний порив

Він наголосив, що росіяни це роблять для внутрішнього заспокоєння.

Також вони це роблять, мабуть для Владіміра Путіна, якому розповідають, що з цього щось може вийти. Що це, можливо, затягне війну, або зробить Україну поступливішою,

– припустив Бобриненко.

Він зазначив, що ці методи не працюють не тільки проти українців, вони не працюють взагалі – це доведено історією, зокрема, Другої світової війни.

Але Путін історії не вчить, і взагалі в Росії мало хто знає навіть власну історію. Вони знають вигадану історію, яку самі ж собі пишуть,

– підкреслив експерт.

За його словами, росіяни в жодний військовий об'єкт не поцілили в Україні, але в їхніх "скрижалях" написано, що вони завалили "завод по виробництву дронів", якісь "логістичні центри" тощо.

"Все це Скабєєва, Соловйов та інші російські пропагандисти вигадують для внутрішнього вжитку. І найголовніше для них – викликати у росіян патріотичний порив і змусити російське суспільство співати "Вставай страна огромная", – наголосив він.

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Воювати росіяни не дуже хочуть

Бобриненко звернув увагу, що в країні-агресорці між владою і суспільством існує певний баланс: Путін не торкається суспільства, дає їм якісь крихти, щоб вони не померли з голоду, але натомість не втягує їх в політику.

А зараз російське суспільство з авторитарного перетворюється на тоталітарне. Різниця між ними в тому, що при авторитарному режимі правитель не зачіпає суспільство. А при тоталітарному навіть вимагає активної участі в політиці – тобто всі мають вставати і співати "Вставай страна огромная". А хто не співає, той іде на зону,

– відзначив співрозмовник.

Проте, на його думку, росіяни не дуже хочуть вставати і співати. Вони не хочуть "отєчєствєнной" війни, вони хочуть лежати на дивані і дивитися, як розстрілюють нашого полоненого, як розстрілюють наші міста і аплодувати цьому.

"А воювати вони не дуже хочуть, тому Путін, знаючи, мабуть, ці настрої, не дуже квапиться з новою хвилею мобілізації. Що для нас краще", – зазначив Віктор Бобиренко.

Зверніть увагу! 9 березня ворог несподівано запустив аж 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". В ефірі 24 Каналу речник сил ППО Юрій Ігнат вперше озвучив інформацію про 6 використаних ракет "Кинджал". Згодом цю інформацію підтвердили у ЗСУ.

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