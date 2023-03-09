Російські гіперзвукові ракети "Кинджал" є дуже дорогим озброєнням і коштують у понад 20 мільйонів доларів за одиницю. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Про що свідчить використання Росією "Кинджалів"

За всю війну досі було зафіксовано 3 випадки її використання. Один раз стріляли по складу авіаційних боєприпасів на Івано-Франківщині, один по ТРЦ під Київщиною і ще раз,

– зазначив військовий експерт.

Водночас зараз окупанти вдарили ними по енергетичних об'єктах, хоча могли вдарити по військовому об'єкту зі 100% гарантією влучання. Адже Україна поки не може перехоплювати або навіть фіксувати "Кинджали", коли вони летять. Наші захисники наразі можуть лише фіксувати пускову платформу – МіГи, з яких ними стріляють.

Це свідчить про те, що російська розвідка не змогла знайти якихось "цікавих" об'єктів, окрім трансформаторів чи ліній електропередач, які наші спеціалісти швидко відновлюють і працюють далі. А значить – розвідка країни-агресорки погано працює.

До того ж росіяни знову застосовували надзвукові ракети Х-22, які несуть тонну вибухівки. Їх наша система протиповітряної оборони теж не може перехоплювати. Ці ракети Росія також використала для ударів по енергооб'єктах, а відтак – окупанти не знають військових цілей.

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У росіян закінчуються "Шахіди"

На жаль, наша система ППО поки не здатна протидіяти таким ракетам. Ми змогли збити лише близько 50% ракет з 81 одиниці, що запустили окупанти. Водночас були знищені майже всі "Шахіди". Що цікаво, їх було не так багато, як раніше.

Ми пам'ятаємо масовані атаки, коли "Шахідів" було 40 – 50 штук. Це означає, що й вони вже закінчуються, тобто їх не так багато й Іран більше не постачає,

– припустив військовий експерт.

На його думку, це виглядає так, ніби російські загарбники хочуть заподіяти бодай якоїсь шкоди.

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