Так, логіка російського диктатора Владіміра Путіна є абсолютно іншою і не варто шукати в ній сенс з позиції нормальної людини. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик та чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

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Чому Росія влаштувала масовану атаку саме 9 березня

Окрім того, значну роль тут відіграє і корумпована бюрократична система Росії, в якій треба просто дотримуватися вказівок керівництва. Тобто якщо була заявлена кампанія щодо знищення української цивільної інфраструктури, то треба за можливості її дотримуватися. Проте, чи є в цьому військова логіка – нікого не хвилює.

Ця атака цілком вписується в логіку бюрократії – атакували, бо ракети підвезли. Їх не було, потім підвезли й одразу атакували. От і все, не треба шукати військову логіку, це логіка бюрократії – є план і треба його виконувати,

– пояснив російський опозиційний політик.

За його словами, для адекватних людей ця логіка може виглядати дивно. Втім, іншої відповіді немає, бо вся російська бюрократична структура не пристосована до нормальної реакції на те, що відбувається.

Отже, неважливо, що на вулиці березень і +11°C, якщо підвезли ракети – треба влаштувати масовану атаку.

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Що цікаво, на цю масовану ракетну атаку Росія витратила 600 мільйонів доларів, за які могла б врешті побудувати інфраструктуру на своїй території, а не знищувати українську. Однак пересічний росіянин не знає про це й не думає. Вони живуть в інформаційній бульбашці.

"Переважна більшість з них взагалі інакше бачать війну – вони вважають, що виграють війну", – підкреслив Каспаров.

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