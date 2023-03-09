Про це заявив Михайло Шаманов – речник Київської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону.

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Сьогодні День Народження Кобзаря. У росіян якесь хворе бажання атакувати українців у важливі для нас дати. Можливо це якось приурочено, можливо, ні,

– припустив Шаманов.

За його словами, таким чином росіяни намагаються заплямувати День народження Кобзаря. Він зауважив, що повітряна тривога у Києві тривога тривала майже 7 годин. За це час росіяни випустили фактично всі типи свого повітряного озброєння: починаючи від шахедів і закінчуючи майже усіма найменуваннями крилатих ракет.

"Завдяки роботі Протиповітряної оборони удари крилатими ракетами попереджено, але на жаль, одна ракета типу "Кинжал", які ми не можемо перехоплювати, влучила в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі", – розповів речник.

До слова, у День народження Кобзаря українські захисники надіслали 24 Каналу відео, де полонений окупант цитує поему "Катерина" Тараса Шевченка.

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