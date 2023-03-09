Об этом заявил Михаил Шаманов – представитель Киевской городской военной администрации. в эфире телемарафона.

Смотрите также Не могут отказаться от этой идеи: какова цель массированных обстрелов россиян

Сегодня День Рождения Кобзаря. У россиян какое-то больное желание атаковать украинцев в важные для нас даты. Возможно это как-то приурочено, возможно нет,

– предположил Шаманов.

По его словам, таким образом россияне пытаются запятнать День рождения Кобзаря. Он отметил, что воздушная тревога в Киеве тревога продолжалась около 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от шахедов и заканчивая почти всеми наименованиями крылатых ракет.

"Благодаря работе Противовоздушной обороны удары крылатыми ракетами предотвращены, но к сожалению, одна ракета типа "Кинжал", которые мы не можем перехватывать, попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе", - рассказал спикер.

К слову, в День рождения Кобзаря украинские защитники отправили 24 канала видео, где пленник цитирует поэму "Екатерина" Тараса Шевченко.

Главное о последствиях массированной атаки 9 марта