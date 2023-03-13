За весь час штурму Бахмута росіяни втратили там близько 50 тисяч одиниць особового складу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов нагадав, що угруповання, яке заходило з Півночі України за приблизними розрахунками складалося з 40 – 45 тисяч російських військових.

По-перше, втрати (росіян – 24 Канал) шалені. По-друге, за Бахмутом в районі Часового Яру на панівних висотах вже готовий рубіж оборони. Якщо буде прийняте рішення про відхід з Бахмута, то ми "сідаємо" на наступний рубіж оборони й російські повинні будуть почати все спочатку,

– повідомив військовий експерт.

На його думку, в окупантів навряд вистачить сил, щоб штурмувати нову лінію оборони. Так, Росія стягнула в Україну фактично все, що могла – регулярних частин окупаційного війська не залишилося. Сьогодні навіть російські десантники доукомплектовуються на місці особовим складом, що був мобілізований восени та взимку.

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Ситуація в Бахмуті критична

Російські загарбники не можуть перейти річку Бахмутку – вона стала лінією фронту. Окупанти намагаються обійти її з півночі та півдня, але така природна перепона є дуже вигідною для оборони ЗСУ.

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Упродовж останнього тижня є суттєві просування ворога з півночі міста, а на півдні на трасі Т0504 йдуть важкі бої. Загалом ситуація в районі Бахмута є дуже складною. Росіяни не можуть "замкнути" місто, тому пішли на розширення вузького коридору, який поєднує місто з підконтрольними Україні територіями.

Ризик ще полягає у тому, що вони можуть прорвати нашу оборону у будь-якому місці на півночі або на півдні. Це може статися не одразу за Бахмутом, а ближче до Іванівського,

– зауважив військовий експерт.

Окрім того, подовження цього коридору ускладнює логістику для наших захисників, оскільки прострілюється артилерією ворога. Відтак, забезпечення наших військ в самому Бахмуті стає дедалі важче.