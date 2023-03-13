До начала полномасштабного вторжения соотношение украинской техники к российской составляло 1:3. Теперь – 1:1,2 – 1:1,3. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Николай Соломаха.

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Соотношение выровнялось

По словам военного эксперта, враг потерял 1,7 единицы танков в ходе боевых действий. Конечно, речь идет о более высоком показателе, но часть оккупанты смогли восстановить, а часть – достать из запасов и поставить в ряды действующей армии.

У Украины также был определенный неприкосновенный запас. Сразу после 24 февраля было принято решение о формировании новых танковых бригад, на что его и направили.

"Также был восстановлен танковый батальон десантно-штурмовых войск, который ликвидировали в 2021 году. Достаточно бестолково, безграмотным решением. То, что произошло, удалось исправить только после того, как напал враг", – заметил военный эксперт.

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Сейчас соотношение количества и качества – приблизительно 1:1 Все будет зависеть от того, насколько грамотно мы будем использовать тот инструмент, который сейчас имеем, и действовать в условиях, что будут складываться.

"У нас есть еще одно преимущество – в кадрах. Боевые действия, которые продолжаются с 2014 года, и система подготовки кадров, что была выстроена, позволила нам сформировать достаточно мощный кадровый резерв – среди сержантского состава, младшего офицерского состава, старших офицеров и даже генералитета", – подытожил Соломаха.

Последние потери врага