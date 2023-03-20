Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що "на Запорізькому напрямку в окупантів щось палає і вибухає".

Дивіться також Верещук назвала регіони, звідки найактивніше втікають окупанти та зрадники

Як ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Запоріжжі

Він повідомив, що 20 березня ЗСУ ліквідували чимало окупантів у декількох населених пунктах.

"Утилізація і фасування окупантів по пакетах сьогодні сталася в Малій Білозерці, Великій Знам'янці, в районах Благовіщенки і Іванівки. Цікаво, де пройде операція "пакетизація" наступного разу", – зазначив він.

Успішна робота ЗСУ: дивіться відео

"Бавовна" в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі все частіше підриваються склади окупантів. До прикладу, 11 березня у самому центрі міста прогриміло 10 потужних вибухів.

Також вечір 5 березня видався дещо вибуховим для окупантів у Мелітополі. У місті пролунали 2 гучні вибухи. Тож Федоров повідомив, що внаслідок нещодавньої "бавовни" сотні окупантів більше ніколи не зможуть повернутись з Мелітополя, хіба що в чорних пакетах.

У Мелітополі підірвали авто з місцевим колаборантом