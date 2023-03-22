Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що завдяки співпраці Сил спротиву і Збройних Сил України щотижня розвідка визначає ворожі бази. Так, минулого тижня вдалося вразити командний пункт.

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Знищили командний пункт поблизу Василівки

Федоров розповів, що 19 березня ЗСУ змогли знищити командний пункт ворога. Окупанти облаштувалися в одному з підвалів тимчасово окупованого села Мала Білозірка поблизу Василівки. Розвідка виявила ворожу базу, передала координати, а артилерія точно відпрацювала по місцю скупчення росіян.

Як повідомляє мер Мелітополя, 15 окупантів відправилися "на концерт до Кобзона", ще близько десяти – отримали поранення. Серед загиблих були й офіцери.

Федоров також підкреслив, що пропорційно кількість важкопоранених окупантів зростає. Останнім часом найбільше "300-их" госпіталізують до Розівки, Високого й Пологівського районів. Окрім того, окупанти привозять партіями російських медиків, аби ті лікували поранених. Лише за останніми даними на окуповані території України привезли 250 російських лікарів і медсестер.

Через це серед окупантів поширюються панічні настрої, а колаборанти вже вголос обговорюють, куди тікати під час контрнаступу ЗСУ. Федоров стверджує, що офіцери у шпиталях хвилюються, щоб про них не забули під час "евакуації". Деякі колаборанти вже вивозять сім'ї до Маріуполя, бо там ближче до кордону з Росією.

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