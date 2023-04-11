Врятували постраждалого від смерті поліцейські, які прибули першими на місце події. Вони оперативно та професійно надали невідкладну медичну допомогу чоловікові.

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Як поліцейські урятували чоловіка

Окупанти завдали масованого авіаційного удару по Оріхову, що у Пологівському районі. Одна зі скинутих бомб влучила у місцевий заклад освіти. Від вибухової хвилі пошкоджено прилеглі будинки. Під час удару один місцевий чоловік порався по господарству.

Від потужного вибуху 56-річний постраждалий отримав відкрите осколкове поранення живота та травми нижніх і верхніх кінцівок.

На місце події першими прибули правоохоронці Пологівського райвідділу поліції. Начальник відділення полковник поліції Василь Заярський і сержант патрульної поліції Євген Татьяненко разом надали пораненому невідкладну медичну допомогу.

Правоохоронці надали допомогу пораненому / Увага: відео містить чутливий контент (18+)

На службовому автомобілі чоловіка доставили до найближчої лікарні. Також на території домогосподарства була дружина постраждалого. Вона забрала документи, цінні речі та разом з пораненим чоловіком покинула Оріхів.

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