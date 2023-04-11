Спасли пострадавшего от смерти полицейские, прибывшие первыми на место происшествия. Они оперативно и профессионально оказала неотложную медицинскую помощь мужчине.

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Как полицейские спасли мужчину

Оккупанты нанесли массированный авиационный удар по Орехову в Пологовском районе. Одна из сброшенных бомб попала в местное учебное заведение. От взрывной волны повреждены близлежащие дома. При ударе один местный мужчина возился по хозяйству.

От мощного взрыва 56-летний пострадавший получил открытое осколочное ранение живота и травмы нижних и верхних конечностей.

На место происшествия первыми прибыли правоохранители Пологовского райотдела полиции. Начальник отделения полковник полиции Василий Заярский и сержант патрульной полиции Евгений Татьяненко вместе оказали раненому неотложную медицинскую помощь.

Правоохранители оказали помощь раненому / Внимание: видео содержит чувствительный контент (18+)

На служебном автомобиле мужчину доставили в ближайшую больницу. Также на территории домохозяйства находилась жена пострадавшего. Она забрала документы, ценные вещи и вместе с раненым мужчиной покинула Орехов.

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