Що сталося на Сумщині
Влучання по Сумській області зафіксували 15 квітня близько 22:40. У комунальну установу в Шосткінському районі влучила, найімовірніше, авіабомба.
Читайте також Росіяни анонсували хімічні провокації на Сумщині
Інформацію про постраждалих внаслідок удару наразі ще уточнюють. Втім. за попередніми даними, є поранена людина. На місце влучання вже прибули рятувальники та поліція.
На Чернігівщині – пожежа
Приблизно о 23:30 окупанти вдарили й по підприємству в Семенівці. Там, попередньо, ніхто не постраждав. Втім, на місці спалахнула пожежа. На місці працюють усі необхідні служби.
Про керовані авіабомби Росії
- Цю зброю, яка вважається високоточною, російські окупанти активно використовують у війні проти України з березня 2023 року.
- Дальність скидання залежить від параметрів польоту носія. Чим вище й на більшій швидкості це роблять, тим далі вони летітитимуть.
- У Генштабі ЗСУ підрахували, що ворог кожного дня застосовує приблизно по 20 таких бомб. Під загрозою ударів – прикордонні й прифронтові райони.