Що сталося на Сумщині

Влучання по Сумській області зафіксували 15 квітня близько 22:40. У комунальну установу в Шосткінському районі влучила, найімовірніше, авіабомба.

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Інформацію про постраждалих внаслідок удару наразі ще уточнюють. Втім. за попередніми даними, є поранена людина. На місце влучання вже прибули рятувальники та поліція.

Зверніть увагу! Неспокійним на Сумщині був і ранок, ворог обстріляв район населеного пункту Бунякіне. У період з 06:47 до 07:00 там зафіксували аж 11 приходів – ймовірно, з міномету.

На Чернігівщині – пожежа

Приблизно о 23:30 окупанти вдарили й по підприємству в Семенівці. Там, попередньо, ніхто не постраждав. Втім, на місці спалахнула пожежа. На місці працюють усі необхідні служби.

Про керовані авіабомби Росії