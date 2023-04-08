Міноборони Росії заявило, що ЗСУ буцімто хочуть влаштувати "провокацію" із застосуванням хімічних речовин у Сумській області.

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Окупанти анонсували провокації в Охтирці

У країні-агресорці цинічно заявили, що українська армія планує інсценувати провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин. Буцімто це потрібно Україні для того, щоб потім звинуватити у злочині Москву на трибуні Радбезу ООН. Саме такими брехливими твердженнями росіяни часто анонсують свої майбутні дії. Так вони намагаються одразу зняти з себе відповідальність, звинувативши Україну у своїх злочинах.

Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами,

– фантазують у міноборони Росії.

Росіяни вже використовують хімічну зброю на війні