Минобороны России заявило, что ВСУ якобы хотят устроить "провокацию" с применением химических веществ в Сумской области.

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Оккупанты анонсировали провокации в Ахтырке

В стране-агрессоре цинично заявили, что украинская армия планирует инсценировать провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ. Якобы, это нужно Украине для того, чтобы потом обвинить в преступлении Москву на трибуне Совбеза ООН. Именно такими лживыми утверждениями россияне часто анонсируют свои будущие действия. Так они пытаются сразу снять с себя ответственность, обвинив Украину в своих преступлениях.

Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками,

– фантазируют в минобороны России.

Россияне уже используют химическое оружие на войне