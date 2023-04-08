Минобороны России заявило, что ВСУ якобы хотят устроить "провокацию" с применением химических веществ в Сумской области.
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Оккупанты анонсировали провокации в Ахтырке
В стране-агрессоре цинично заявили, что украинская армия планирует инсценировать провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ. Якобы, это нужно Украине для того, чтобы потом обвинить в преступлении Москву на трибуне Совбеза ООН. Именно такими лживыми утверждениями россияне часто анонсируют свои будущие действия. Так они пытаются сразу снять с себя ответственность, обвинив Украину в своих преступлениях.
Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками,
– фантазируют в минобороны России.
Россияне уже используют химическое оружие на войне
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские военные применяют против ВСУ запрещенную химическую взрывчатку – гранаты К-51 с хлорпикрином, вызывающим рвоту и слезы.
- Эта химическая взрывчатка запрещена международными конвенциями, однако оккупанты сбрасывают ее на позиции украинских защитников из дронов.
- Это уже не в первый раз, когда оккупанты используют гранаты К-51 с хлорпикрином. В течение года о таких случаях сообщали на юге и Востоке страны.