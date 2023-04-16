Россияне в очередной раз пробили дно и показали, что им плевать на человечность, веру, жизни людей, пришедших на праздничные богослужения. К сожалению, в результате этого дневного обстрела по меньшей мере два человека ранены.
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Что известно об обстреле в Никополе
Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина – на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована,
– отметили в ОВА.
Сергей Лысак рассказал, что, кроме храма, россияне:
- повредили пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач;
- повредили четыре хозяйственные постройки, еще одну – уничтожили.
В ОВА объяснили, что по состоянию на 13:13 последствия атак еще уточняют.
Преступления врага не останутся безнаказанными. За все будет возмездие. Искреннюю веру и свет украинской души не омрачит мрак агрессора,
– заверил чиновник.
Россия обстреливает церкви: коротко
- На Пасху россияне еще раз показали, что у них нет ничего человеческого и морального. В день, когда христиане восточного обряда идут в церкви и освящают пасхальные корзины, Россия решила стрелять по святыням.
- Так, в пасхальную ночь на 16 апреля оккупанты массированно ударили по Запорожью. Ракетной атакой враги почти полностью разрушили храм в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области – это пригород областного центра.
- Утром спасатели показали фото разрушенного храма. К счастью, в церкви не было людей (ведь ночное богослужение не проводили), так что все местные жители уцелели.
- Кроме того, враги не придумали ничего "лучшего", как из оккупированного поселка Пески стрелять по центру оккупированного Донецка, чтобы обвинить ВСУ. Оккупанты повредили Крытый рынок и били по церкви. По данным источников 24 Канала, по центру города стреляли из минометов, которые могли разместить в районе "Донбасс Арены". Люди ведь слышали как вылеты, так и прилеты.
- К сожалению, в результате обстрелов погибла женщина, которая могла быть беременна. Также известно о раненых как в городе, так и возле церкви.