Росіяни вчергове пробили дно та показали, що їм байдуже на людяність, віру, життя людей, які прийшли на святкові богослужіння. На жаль, внаслідок цього денного обстрілу щонайменше двоє людей поранені.

Дивіться також Після обстрілів України Путін показово завітав на Великодню службу: людей до себе не підпускав

Що відомо про обстріл в Нікополі

Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована,

– зазначили в ОВА.

Сергій Лисак розповів, що, окрім храму, росіяни:

пошкодили п'ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач;

понівечили чотири господарчі споруди, ще одну – знищили.

У ОВА пояснили, що станом на 13:13 наслідки атак ще уточнюються.

Злочини ворога не залишаться безкарними. За все буде відплата. Щиру віру і світло української душі не затьмарить морок агресора,

– запевнив посадовець.

Росія обстрілює церкви: коротко