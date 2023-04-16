Росіяни вчергове пробили дно та показали, що їм байдуже на людяність, віру, життя людей, які прийшли на святкові богослужіння. На жаль, внаслідок цього денного обстрілу щонайменше двоє людей поранені.
Дивіться також Після обстрілів України Путін показово завітав на Великодню службу: людей до себе не підпускав
Що відомо про обстріл в Нікополі
Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована,
– зазначили в ОВА.
Сергій Лисак розповів, що, окрім храму, росіяни:
- пошкодили п'ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач;
- понівечили чотири господарчі споруди, ще одну – знищили.
У ОВА пояснили, що станом на 13:13 наслідки атак ще уточнюються.
Злочини ворога не залишаться безкарними. За все буде відплата. Щиру віру і світло української душі не затьмарить морок агресора,
– запевнив посадовець.
Росія обстрілює церкви: коротко
- На Великдень росіяни вкотре показали, що в них немає нічого людського та морального. У день, коли християни східного обряду йдуть в церкви та освячують великодні кошики, Росія вирішила стріляти по святинях.
- Так, у великодню ніч проти 16 квітня окупанти масовано вдарили по Запоріжжю. Ракетною атакою вороги майже повністю зруйнували храм у селищі міського типу Комишуваха Запорізької області – це передмістя обласного центру.
- Вранці рятувальники показали фото зруйнованого храму. На щастя, в церкві не було людей (адже нічне богослужіння не проводили), тож всі місцеві мешканці вціліли.
- Окрім цього, вороги не придумали нічого "кращого", як з окупованого селища Піски стріляти по центру окупованого Донецька, щоб звинуватити ЗСУ. Окупанти пошкодили Критий ринок та били по церкві. За даними джерел 24 Каналу, по центру міста стріляли з мінометів, які могли розмістити районі "Донбас Арени". Адже люди чули як вильоти, так і прильоти.
- На жаль, внаслідок обстрілів загинула жінка, яка могла бути вагітна. Також відомо про поранених, як у місті, так і біля церкви.