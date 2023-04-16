Як розповідають російські ЗМІ, Владімір Путін разом з мером Москви Сєргєєм Собяніним відвідали Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя, передає 24 Канал. Демонстративним є момент, коли видно, як до церкви заходять попи та величезна кількість охорони. Чергова можливість побачити, що кривавий диктатор нікого і нічого не боїться.

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Путіну не місце біля челяді

На роликах, які виклали в мережу пропагандистські ЗМІ, чітко видно, що Путін продовжує дистанціюватися від людей. Причому мовиться не лише про звичайних парафіян, які були на службі. Навіть Собянін стоїть на пристойній відстані від кривавого диктатора. Параноя та страх, що бункерного діда ліквідують, не полишає його ані на мить.

Путіна супроводжувала величезна кількість охоронців: дивіться відео

Путін на службі стоїть на пристойній відстані від людей: дивіться відео

Під час служби Путін і патріарх Кіріл обмінялися подарунками. Кривавий диктатор і глава російської церкви вручили один одному великодні яйця.



Путіну вручили великоднє яйце / Фото росЗМІ

Ясна річ, що не минулося без офіційного привітання. У ньому бункерний дід згадав про "істинно подвижницьку діяльність" російської православної церкви. Мовляв, вона та інші конфесії, бережуть "нашу (російську – 24 Канал) найбагатшу історичну, культурну спадщину".

І що зараз, "в умовах серйозних викликів", церква активно бере участь у благодійності та допомагає людям. Мабуть, він мав на увазі ті випадки, коли російські попи освячують танки та закликають солдатів своєї країни йти убивати мирне населення України?

Путін на Великодній службі у Москві / Фото росЗМІ

Путін цинічно прикривається релігією, а його військові продовжують убивати мирне населення України. На жаль, тривожною була Великодня ніч для наших земляків. Не минулося без жертв.

Росіяни та Великодній терор