У п'ятницю, 14 квітня, близько 16:00 ворог здійснив черговий терористичний акт, вдаривши по житлових кварталах в Слов'янську. Ймовірно, зробив він це ракетами С-300. Водночас усе, що відомо про постраждалих та загиблих, – читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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18:24 Очільник Донеччини Кириленко констатував, що станом на цей час відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Разом з тим існує імовірність, що під завалами перебуває ще 7 людей та 1 дитина.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція,

– йдеться в повідомленні.

Як Донецька область оговтується після обстрілу / фото ОВА