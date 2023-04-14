У п'ятницю, 14 квітня, близько 16:00 ворог здійснив черговий терористичний акт, вдаривши по житлових кварталах в Слов'янську. Ймовірно, зробив він це ракетами С-300. Водночас усе, що відомо про постраждалих та загиблих, – читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.
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Інші деталі цієї атаки
- Коментував цей теракт, зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він проінформував, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі школи №8.
- Також він зазначив, що ворог влучив в три п'ятиповерхових будинки. Два з них – загорілися. Пожежники виїхали на місце події та згодом ліквідували полум'я.
- Окрім того, не можна не згадати про те, що окупанти цього ж дня також обстріляли Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині. За попередньою інформацією (станом на 18:00, 14 квітня), жертв немає.