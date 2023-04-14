На жаль, внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

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Люди опинилися під завалами

Російські військові завдали одразу декількох ударів по житлових кварталах Слов'янська. Окупанти зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Одна людина загинула щонайменше п'ятеро отримали поранення під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську,

– зазначив Кириленко.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п'ятиповерхових будинки. Один з них частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Єрмак уточнив, що вже відомо про 6 постраждалих.

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Наслідки російського обстрілу / Фото з соцмереж Кириленка, Єрмака, ЗМІ

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Окупанти також вдарили по Костянтинівці та Краматорську

Вибухи прогриміли також у Краматорську та Костянтинівці. Очільник ОВА розповів, російські терористи також вдарили сьогодні і по цих населених пунктах. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Зверніть увагу! В ОВА наголошують, що залишатися на Донеччині небезпечно. Місцевих жителів просять терміново евакуюватися.