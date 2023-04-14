К сожалению, в результате обстрела есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА.

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Люди оказались под завалами

Российские военные нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам Славянска. Оккупанты разрушили многоэтажки, повредили школу.

Под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция. Один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения при ударе российских оккупационных войск по Славянску,

– отметил Кириленко.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что в городе прогремели минимум 7 взрывов в районе школы №8. Враг попал в три пятиэтажных дома. Один из них частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Ермак отметил, что уже известно о шести пострадавших.

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Последствия российского обстрела Славянска Донецкой области / Фото из соцсетей Кириленко, Ермака

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Оккупанты также ударили по Константиновке и Краматорску

Взрывы прогремели также в Краматорске и Константиновке. Глава ОВА рассказал, российские террористы также ударили сегодня и по этим населенным пунктам. По предварительной информации, там обошлось без жертв.

Издание "Новости Донбасса" писало, что в Краматорске местные жители сообщали о пострадавших, к которым отправились скорые. Однако в ОВА эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, в Донецкой области несколько раз объявляли тревогу. В частности, она звучала с 16 до 17 часов. Важно не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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