Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также рассказала, как можно помочь раненому.

Смотрите также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

13 апреля стало известно о пяти раненых в Харьковской области из-за обстрелов и одного раненого из-за подрыва.

Что известно о ранении волонтера

В поселке городского типа Двуречная Дворичанской территориальной громады был ранен волонтер Евгений Санин. Этот 47-летний мужчина с первых дней начала эвакуации с территории Харьковщины еще до ее освобождения вывозил людей с места боевых действий и с оккупации.

Вчера эвакуационная колонна из Двуречной попала под обстрел, у Евгения очень тяжелые травмы,

– рассказала корреспондентка.

Известно, что у Евгения поврежден кишечник, бедро и немало мелких ранений. С места обстрела вчера его забрали в тяжелом состоянии. Сейчас Евгения уже прооперировали, он стабильно в тяжелом состоянии, но ему в дальнейшем потребуется помощь и реабилитация.

Волонтер представляет организацию evantroom_ru. На их инстаграм-странице можно найти реквизиты для Евгения и присоединиться.

Это человек и организация, которые сделали очень много добрых дел. Я даже не знаю, какую цифру назвать, насколько многие эвакуированы благодаря им, сколько гуманитарных грузов было передано на освобожденные территории от российской оккупации,

– рассказала Черненко.

Корреспондентка рассказала о раненом волонтере на Харьковщине: смотреть видео

Харьковщина страдает от обстрелов: что известно