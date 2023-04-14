Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также рассказала, как можно помочь раненому.
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13 апреля стало известно о пяти раненых в Харьковской области из-за обстрелов и одного раненого из-за подрыва.
Что известно о ранении волонтера
В поселке городского типа Двуречная Дворичанской территориальной громады был ранен волонтер Евгений Санин. Этот 47-летний мужчина с первых дней начала эвакуации с территории Харьковщины еще до ее освобождения вывозил людей с места боевых действий и с оккупации.
Вчера эвакуационная колонна из Двуречной попала под обстрел, у Евгения очень тяжелые травмы,
– рассказала корреспондентка.
Известно, что у Евгения поврежден кишечник, бедро и немало мелких ранений. С места обстрела вчера его забрали в тяжелом состоянии. Сейчас Евгения уже прооперировали, он стабильно в тяжелом состоянии, но ему в дальнейшем потребуется помощь и реабилитация.
Волонтер представляет организацию evantroom_ru. На их инстаграм-странице можно найти реквизиты для Евгения и присоединиться.
Это человек и организация, которые сделали очень много добрых дел. Я даже не знаю, какую цифру назвать, насколько многие эвакуированы благодаря им, сколько гуманитарных грузов было передано на освобожденные территории от российской оккупации,
– рассказала Черненко.
Корреспондентка рассказала о раненом волонтере на Харьковщине: смотреть видео
Харьковщина страдает от обстрелов: что известно
- 10 апреля силы противовоздушной обороны работали в Харьковской области, защитникам удалось уничтожить 2 вражеских беспилотника.
- Мощная ракетна атака была в Харькове в ночь с 30 на 31 марта. Несколько российских ракет попали в полупромзону Харькова, повредили гражданскую инфраструктуру и нежилые дома. Оккупанты выпустили в общей сложности 9 ракет. Легкие ранения получили три человека.
- В тот же день по Харькову произошла атака "Шахидами", она повлекла за собой разрушение инфраструктуры предприятия "Укргаздобыча".