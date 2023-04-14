Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона також розповіла, як можна допомогти пораненому.

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13 квітня стало відомо про п'ятьох поранених в Харківській області через обстріли і одного пораненого через підрив.

Що відомо про поранення волонтера

В селищі міського типу Дворічна Дворічанської територіальної громади було поранено волонтера Євгена Саніна. Цей 47-річний чоловік з перших днів початку евакуації з території Харківщини, ще до її звільнення, вивозив людей з місця бойових дій та з окупації.

Вчора евакуаційна колона з Дворічної потрапила під обстріл, в Євгена дуже важкі травми,

– розповіла кореспондентка.

Відомо, що у Євгена пошкоджено кишківник, стегно і чимало дрібних поранень. З місця обстрілу вчора його забрали у важкому стані. Зараз Євгена уже прооперували, він стабільно у важкому стані, але йому надалі буде потрібна допомога та реабілітація.

Волонтер представляє організацію evantroom_ua. На їх інстаграм-сторінці можна знайти реквізити для допомоги Євгену та долучитися.

Це людина і загалом організація, які зробили дуже багато добрих справ. Я навіть не знаю, яку цифру назвати, наскільки багато людей евакуйовано завдяки їм, скільки гуманітарних вантажів було передано на звільнені території від російської окупації,

– розповіла Черненко.

Кореспондентка розповіла про пораненого волонтера на Харківщині: дивитись відео

Харківщина потерпає від обстрілів: що відомо