Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона також розповіла, як можна допомогти пораненому.
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13 квітня стало відомо про п'ятьох поранених в Харківській області через обстріли і одного пораненого через підрив.
Що відомо про поранення волонтера
В селищі міського типу Дворічна Дворічанської територіальної громади було поранено волонтера Євгена Саніна. Цей 47-річний чоловік з перших днів початку евакуації з території Харківщини, ще до її звільнення, вивозив людей з місця бойових дій та з окупації.
Вчора евакуаційна колона з Дворічної потрапила під обстріл, в Євгена дуже важкі травми,
– розповіла кореспондентка.
Відомо, що у Євгена пошкоджено кишківник, стегно і чимало дрібних поранень. З місця обстрілу вчора його забрали у важкому стані. Зараз Євгена уже прооперували, він стабільно у важкому стані, але йому надалі буде потрібна допомога та реабілітація.
Волонтер представляє організацію evantroom_ua. На їх інстаграм-сторінці можна знайти реквізити для допомоги Євгену та долучитися.
Це людина і загалом організація, які зробили дуже багато добрих справ. Я навіть не знаю, яку цифру назвати, наскільки багато людей евакуйовано завдяки їм, скільки гуманітарних вантажів було передано на звільнені території від російської окупації,
– розповіла Черненко.
Кореспондентка розповіла про пораненого волонтера на Харківщині: дивитись відео
Харківщина потерпає від обстрілів: що відомо
- 10 квітня сили протиповітряної оборони працювали в Харківській області, захисникам вдалося знищити 2 ворожих безпілотники.
- Потужна ракетна така відбулася по Харкову у ніч з 30 на 31 березня. Кілька російських ракет влучили в напівпромзону Харкова, пошкодили цивільну інфраструктуру та нежитлові будинки. Окупанти випустили загалом 9 ракет. Легкі поранення отримали троє людей.
- Того ж дня по Харкову відбулася атака "Шахідами", вона спричинила руйнування інфраструктури підприємства "Укргазвидобування".