В оперативном командовании "Север" обнародовали фото последствий российского авиаудара по Семеновскому району Черниговской области. На месте происшествия работают правоохранители и ГСЧС.

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Оккупанты ударили по Черниговщине

Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.

В результате удара есть разрушения зданий. Предварительно, один работник предприятия ранен. На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото с места происшествия / Фото ОК "Север"

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Ждать ли атаку на Пасху

Советник главы офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любит каждого украинца, и призвал всех максимально беречь себя до конца войны. Ведь Россия – это страна абсолютных ничтожеств, которые могут использовать даже остатки оружия, чтобы исказить большой праздник.

Должны просто заботиться о своей безопасности. Просто превентивно заботиться. Это не значит, что они точно будут делать что-то, и это не значит, что они не будут ничего делать. То есть, какую-то попытку они сделают однозначно, потому что у нас же праздник,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он подчеркнул, что Россия – настолько низкая страна, что хоть и не может ничего сделать, хочет хоть немного напомнить о себе. Это необходимо понимать, беречь себя и ответственно и превентивно относиться к безопасности именно в праздничные дни.