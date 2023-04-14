Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому что опасность есть всегда.

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Украинцы должны беречь себя

Подоляк отметил, что любит каждого украинца и призвал всех максимально беречь себя до конца войны. Надо понимать, что Россия – это страна абсолютных ничтожеств, которые могут использовать даже остатки оружия, чтобы испортить нам большой праздник.

Должны просто заботиться о своей безопасности. Просто превентивно заботиться. Это не значит, что они точно что-то будут делать, и это не значит, что они ничего не будут делать. То есть, какую-то попытку они сделают однозначно, потому что у нас же праздник,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Россия – настолько ничтожная страна, что хоть и не может ничего сделать, хочет хоть немного напомнить о себе. Сходит в туалет где-то у нас. Надо понимать, беречь себя и ответственно и превентивно относиться к своей безопасности именно в праздничные дни.

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Заявления Воздушных сил и ОК "Юг"

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что в прифронтовых зонах всегда опасно, там может прилететь без сигналов тревоги. При объявлении же воздушной тревоги следует позаботиться о своей безопасности. Надо учитывать, где вы проживаете, нет ли у вас рядом критического объекта, который мог бы быть целью россиян.

В ОК "Юг" рассказали, что в Черном море есть подводный ракетоноситель "Калибров" с залпом 4 ракеты. А вот то, что другие ракетоносители сейчас в пунктах базирования могут свидетельствовать о том, что их готовят к боевому выходу в море. Таким кораблям достаточно 2-3 часа, чтобы присоединиться к группировке в море.

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