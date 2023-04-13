Громов заявил, что производить ракеты оккупанты планируют в июне. Следовательно, есть угроза масштабных ракетных атак уже этой осенью.

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Что известно о Х-50

Издание Defense Express подтверждает, что украинцев ждет новая угроза. До сих пор считалось, что проект ракет Х-50 существует преимущественно "на бумаге", да и российские СМИ в течение последних 5 лет не упоминали об этом оружии.

Следует обратить внимание, что ракеты Х-50 – это своего рода упрощенная версия ракет Х-101. Такие ракеты в теории можно производить большими объемами при меньшей затрате ресурсов. В издании отмечают, что в настоящее время невозможно примерно оценить, сколько ракет Х-50 смогут выработать захватчики в месяц.

Основные характеристики ракет

В первый раз о разработке этого вида ракет стало известно в декабре 2017 года. Тогда российские СМИ отмечали, что работы по Х-50 идут как продолжение работ по проекту Х-СД ("СД" – средней дальности – 24 Канал ), которые, в свою очередь, были приостановлены в 1990-х годах.



Первое схематическое изображение Х-50 / Фото из открытых источников

Тогда в российских источниках обозначали эту ракету как "Изделие 715" и публиковали ее основные характеристики:

длина корпуса – 6 метров,

полетная масса – 1600 килограммов,

дальность полета – до 1500 километров,

крейсерская скорость полета – 700 километров в час,

максимальная скорость – до 950 километров в час.

Россияне еще тогда отмечали, что ракета Х-50 будет оснащаться двумя типами боевых частей: "проникающая" БС-715П для уничтожения укрепленных объектов и кассетная БС-715К для поражения наземных целей.

Схематическое сравнение ракет Х-101, Х-59МК2 и Х-50 / Фото из открытых источников

В 2021 году российские пропагандисты якобы заявляли, что ракета "Изделие 715" прошла испытание как часть вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Отдельная опасность состоит в том, что ракеты Х-50 в конфигурации "Изделие 715" задумывались как универсальные, то есть для применения сразу из всех типов стратегических бомбардировщиков России: Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Однако в феврале 2023 года россияне показали крылатую ракету под индексом "Изделие 720", характеристики которой не разглашались. Издание предполагает, что эта ракета и будет серийным вариантом для производства Х-50. Добавляют, что, скорее всего, их будет производить завод "Радуга" в городе Дубна, являющийся основным производителем крылатых ракет в России.