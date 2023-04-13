На брифинге 13 апреля заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что Кремль потратил с февраля 2022 года по меньшей мере 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В частности, Россия использовала, по меньшей мере, 8 тысяч этих ракет, в основном – класса "земля-земля", пишет 24 Канал.

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Что известно об угрозе ракетных атак осенью 2023 года

Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого (2023 – 24 Канал) года Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны,

– заявил Громов.

Однако заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить резерв ракет в среднесрочной перспективе.

"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – рассказал бригадный генерал.

Что известно о российских ракетах Х-50

Россия хочет начать производить ракеты Х-50, которые могут поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Согласно данным самих россиян, эти ракеты:

имею длину – 6 метров;

вес – 1 600 килограммов;

крейсерскую скорость полета – 700 километров в час (максимальная – 950).

Их могут переносить бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические Ту-95МС и Ту-160. Х-50 якобы является дозвуковой, использует систему наведения стратегической ракеты Х-101. Однако, в отличие от последней, имеет меньший по размеру планер.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия уменьшила количество массированных ракетных атак по Украине и обстрелов из-за того, что у оккупантов количество ракет снизилось до максимально критического уровня.

Перед этим украинская разведка сообщала, что россияне не могут бить по Украине чаще, чем дважды в месяц.

Россия пересмотрит стратегические цели захвата Левобережья

На этом же брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия из-за большого количества потерь пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины.

По словам Громова, сокращение военного потенциала России почти наверняка заставит ее в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. Включая поэтапный захват всего Левобережья Украины в 2023 году. Детальнее о неутешительных прогнозах для Кремля – читайте по ссылке.