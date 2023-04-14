Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо небезпека є завжди.

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Українці повинні берегти себе

Подоляк зазначив, що любить кожного українця й закликав усіх максимально берегти себе до кінця війни. Треба розуміти, що Росія – це країна абсолютних нікчем, які можуть використати навіть залишки зброї, аби спотворити нам велике свято.

Маємо просто дбати про свою безпеку. Просто превентивно дбати. Це не означає, що вони точно щось будуть робити, і це не означає, що вони не будуть нічого робити. Тобто, якусь спробу вони зроблять однозначно, бо в нас же свято,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Росія – настільки ница країна, що хоч і не може нічого зробити, хоче бодай трохи нагадати про себе. Сходить у туалет десь у нас. Треба це розуміти, берегти себе й відповідально та превентивно ставитись до своєї безпеки саме у святкові дні.

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Заяви Повітряних сил і ОК "Південь"

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що у прифронтових зонах завжди небезпечно, там може прилетіти й без сигналів тривоги. При оголошенні ж повітряної тривоги треба подбати про свою безпеку. Треба зважати, де ви проживаєте, чи немає біля вас критичного об'єкта, який міг би бути ціллю росіян.

В ОК "Південь" розповіли, що в Чорному морі є підводний ракетоносій "Калібрів" з залпом 4 ракети. А ось те, що інші ракетоносії нині в пунктах базування може свідчити про те, що їх готують до бойового виходу в море. Таким кораблям достатньо 2 – 3 години, аби доєднатись до угруповання в морі.

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на нашому ютуб-каналі о 19:00.

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