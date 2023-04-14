Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, що даними про можливості цієї ракети володіє дуже обмежене коло осіб навіть в Росії. Про це він розповів 24 Каналу, зазначивши, що у відкритому доступі не має зображення, як Х-50 буде виглядати.

До теми Запас ракет критично малий, але деякі плани є, – ОК "Південь" про обстріли на Великдень

Більш потужна боєголовка

Киричевський зауважив, що про характеристики цієї ракети мало що відомо. Російські пропагандисти надали небагато інформації у 2017 році. Але якими будуть актуальні дані по Х-50 – питання відкрите.

Точно відомо, що дальність стрільби ракети – до 1500 кілометрів, що достатньо для ударів по Україні. Також вона має бути адаптована одразу під всі типи бомбардувальників – Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. Її попередниця Х-101 була адаптована тільки для запуску з Ту-95 та Ту-160,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що також заявлялось про масу цієї ракети, яка має складати 1600 кілограмів.

"Це завелика вага, адже Х-101 має масу 1200 кілограмів. Але скоріш за все росіяни на Х-50 будуть крутити більш потужну боєголовку, яка б завдавала більше руйнувань, влучаючи в енергооб'єкти", – припустив Киричевський.

Логіка росіян може бути в тому, що лише 10 – 15% їхніх ракет долітали до українських об'єктів енергосистеми. Вибухівку, яку вони доставляли, на щастя, було мало, щоб завдати нам великої шкоди.

"Очевидно, що вони можуть рухатись в цьому напрямку", – допустив співрозмовник.

Військовий експерт розповів про нову російську крилату ракету Х-50: дивіться відео

Зарано видихнули

На відміну від Росії, Іран вже має технологічне напрацювання, як зробити дозвукову крилату ракету максимально примітивною і простою в збірці.

Іранці звідкись дістали копію радянської ракети Х-55 та і в результаті 10-річних напрацювань зробили її максимально примітивною, щоб її можна було зібрати в польових умовах єменським хуситам.

Даних про Х-50 є небагато, але можна припустити, що недарма була зроблена така заява про таку загрозу. А як вона буде розвиватись, будемо розуміти, коли отримаємо нову інформацію про цю ракету,

– підкреслив військовий експерт.

На його думку, ми зарано видихнули, що минула зима була найскладнішою в нашій історії.

"Судячи з усього, росіяни хочуть спробувати її повторити", – резюмував Іван Киричевський.

Зверніть увагу! Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив 13 квітня, що Росія в червні 2023 року планує розпочати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Мета окупантів – поновити та посилити восени ракетні обстріли території України.

Що відомо про нові російські крилаті ракети Х-50