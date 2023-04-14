Український лідер наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Про це інформує 24 Канал.
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"Жодного ворога непокараним не залишимо"
Президент зауважив, що окупанти жорстоко обстріляли місто. Бійці Путіна влучили у житлові будинки. На жаль, є поранені та загиблі.
Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе,
– підкреслив український лідер.
Президент оприлюднив кадри з місця російського удару. Від побаченого вкрай важко стримувати емоції.
Володимир Зеленський зазначив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. "Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", – наголосив глава держави.
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