Український лідер наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Окупанти вдарили по будинках у Слов'янську: один зруйновано вщент, є жертва і поранені

"Жодного ворога непокараним не залишимо"

Президент зауважив, що окупанти жорстоко обстріляли місто. Бійці Путіна влучили у житлові будинки. На жаль, є поранені та загиблі.

Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе,

– підкреслив український лідер.

Президент оприлюднив кадри з місця російського удару. Від побаченого вкрай важко стримувати емоції.

Володимир Зеленський зазначив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. "Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", – наголосив глава держави.

Російські військові нещадно обстріляли будинки у Слов'янську: дивіться відео