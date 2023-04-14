Ворог завдав одразу кілька ударів по житлових кварталах міста. Росіяни зруйнували багатоповерхівки та пошкодили школу. Про наслідки удару пише 24 Канал.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Спершу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали поранень.

Кириленко додав, що під завалами одного з будинків є люди, зокрема дитина. Наразі триває рятувальна операція. Голова ОВА нагадав, що залишатися на Донеччині небезпечно.

Уже станом на 18:00 Кириленко повідомив про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.



Жахливі наслідки атаки ворога по будинку у Слов'янську / Фото Донецька ОВА

Важливо! Одночасно зі Слов'янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.



Ворог завдав удару по Слов'янську / Фото з фейсбук сторінки Павла Кириленка

Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку / Фото з фейсбук сторінки Павла Кириленка

У Слов'янську все ще перебуває багато цивільних / Фото з фейсбук сторінки Павла Кириленка

Було щонайменше 7 вибухів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм повідомив, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8.

Один будинок частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола,

– повідомив він.

Наслідки удару росіян по Слов'янську: відео

"Один із найбільших ударів"

Міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив, що "сьогоднішній удар по Слов'янську став одним з найбільш масованих від початку поточного року".

Він теж зауважив, що було відразу декілька прильотів у різні райони міста: зруйновані багатоповерхівки, постраждала школа.

Відразу кілька кварталів Слов'янська опинились під атакою ворога / Фото з фейсбуку Вадима Ляха



Сьогоднішній удар є одним із найбільших від початку року / Фото з фейсбуку Вадима Ляха

Ворог продовжує терор