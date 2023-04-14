Враг нанес сразу несколько ударов по жилым кварталам города. Россияне разрушили многоэтажки и повредили школу. О последствиях удара пишет 24 Канал.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Сначала глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения.

Кириленко добавил, что под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. В настоящее время идет спасательная операция. Глава ОВА напомнил, что оставаться в Донецкой области опасно.

Уже по состоянию на 18:00 Кириленко сообщил о 5 погибших и 15 ранены х. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.



Ужасные последствия атаки врага по дому в Славянске / Фото Донецкая ОВА

Важно! Одновременно со Славянском россияне ударили по Краматорску и Константиновке. По предварительной информации, там обошлось без жертв.



Враг нанес удар по Славянску / Фото с фейсбука страницы Павла Кириленко

В результате удара повреждена многоэтажка / Фото с фейсбук страницы Павла Кириленко

В Славянске все еще находится много гражданских / Фото с фейсбука страницы Павла Кириленко

Было не менее 7 взрывов

Глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмм сообщил, что в городе прозвучало не менее 7 взрывов в районе ОШ №8.

Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг,

– сообщил он.

Последствия удара россиян по Славянску: видео

"Один из самых больших ударов"

Городской голова Славянская Вадим Лях сообщил, что "сегодняшний удар по Славянску стал одним из самых массированных с начала текущего года".

Он также заметил, что было сразу несколько прилетов в разные районы города: разрушены многоэтажки, пострадала школа.

Сразу несколько кварталов Славянска оказались под атакой врага / Фото из фейсбука Вадима Ляха



Сегодняшний удар является одним из самых больших с начала года / Фото из фейсбука Вадима Ляха

Враг продолжает террор