В пятницу, 14 апреля, около 16:00 враг совершил очередной террористический акт, ударив по жилым кварталам в Славянске. Вероятно, сделал он это ракетами С-300. В то же время все, что известно о пострадавших и погибших – читайте в этом материале 24 Канала.
Комментировал этот теракт, в частности глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он проинформировал, что в городе прогремели не менее 7 взрывов в районе школы №8.
Также он отметил, что враг попал в три пятиэтажных дома. Два из них – загорелись. Пожарные выехали на место происшествия и впоследствии ликвидировали пламя.
Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что оккупанты в этот же день также обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. По предварительной информации (по состоянию на 18:00, 14 апреля) жертв нет.