В пятницу, 14 апреля, около 16:00 враг совершил очередной террористический акт, ударив по жилым кварталам в Славянске. Вероятно, сделал он это ракетами С-300. В то же время все, что известно о пострадавших и погибших – читайте в этом материале 24 Канала.

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18:24 Глава Донбасса Кириленко констатировал, что по состоянию на данный момент известно о 5 погибших и 15 раненых. Вместе с тем существует вероятность, что под завалами находится еще 7 человек и 1 ребенок.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция,

– говорится в сообщении.

Как Донецкая область приходит в себя после обстрела / фото ОВА