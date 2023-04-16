16 квітня українці відзначають Великдень. З цим великим святом громадян нашої держави привітав президент Володимир Зеленський. У своєму вітанні він зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія принесла разом з повномасштабною війною смерть, біль та морок. Водночас почалося пробудження нашої нації, наша боротьба.

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Темрява не затьмарила нас

Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати,

– підкреслив він.

Глава держави додав, що нам вдалося зберегти світло всередині себе. Ми здолали паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми змогли об'єднатися.

Як зазначив глава держави, цьогоріч усі моляться за те, щоб Україна вистояла та перемогла. Ми не лише очікуємо на це, а й самі здобуваємо та творимо цю перемогу. За 417 днів повномасштабного вторгнення ми пройшли чималий шлях. Але, підкреслює президент, попереду в нас "чи не найважча з вершин", але ми зможемо подолати і її.

"І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на Півдні, сонце засяє на Сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості", – підкреслив він.